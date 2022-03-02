Проверка газовых установок: более половины квартир Пыхья-Таллинна не соответствуют требованиям
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в конце 2021 года проверил в Пыхья-Таллинне в 359 квартирах 13 многоквартирных домов соответствие газовых установок требованиям. В ходе проверок было установлено, что 57% квартир не соответствовали требованиям.
В ходе проекта была проверена работа газового оборудования, снабжение воздухом, эффективность вентиляции комнат, исправность трубопровода и плотность соединений, а также наличие датчика угарного газа. Проверки были проведены в случайно выбранных многоквартирных домах. По результатам проверок квартир было установлено, что лишь 43% газовых установок соответствовали требованиям. Ситуация была хорошей только в квартирах, оборудованных газовыми плитами.
В случае установленного в ванной комнате газового водонагревателя в 42% ванных комнат отсутствовало необходимое для вентиляции и сгорания газа отверстие для притока воздуха. Кроме того, в пяти из этих квартир в ванной комнате отсутствовало и вентиляционное отверстие. В таких квартирах нечастный случай, то есть отравление угарным газом, является лишь вопросом времени. В случае газового водонагревателя, зависящего от воздуха в помещении, отсутствие воздуха горения является самым серьезным недостатком. При нехватке воздуха во время горения начинает образовываться угарный газ. Если же отсутствует и вентиляционное отверстие, то опасный для человека газ не сможет выходить из ванной комнаты. Поэтому очень важно, чтобы в помещении, в котором расположено газовое оборудование, была обеспечена очень хорошая вентиляция.
Расположенная в жилом помещении газовая установка должна проверяться компетентным лицом через каждые четыре года. Выполнять проверку газовых установок жилых помещений могут только специалисты по газовым работам, обладающие требуемой компетенцией. Кроме того, они должны иметь доступ к Информационной системе по надзору TTJA для ввода результатов проверки в систему и обеспечения возможности всегда увидеть в системе, что проверка выполнена. Информацию о специалистах по проверке можно найти на сайте TTJA. Для недопущения несчастного случая обнаруженные в ходе проверки недостатки необходимо при первой возможности устранить, проведя после этого новую проверку. Ответственность за устранение недостатков несет собственник квартиры.
Кроме того, в результате проверки выяснилось, что датчик угарного газа отсутствовал в 34% случаев. TTJA напоминает, что датчик угарного газа должен быть в обязательном порядке установлен во всех жилых помещениях, в которых используется газовое оборудование. Датчик угарного газа обязателен и во всех зданиях, в которых используется газовый водонагреватель или газовое отопительное оборудование. Так как угарный газ является смертельно опасным, для недопущения отравления угарным газом необходимо обязательно использовать полностью исправный датчик угарного газа. Более подробно об угарном газе можно прочитать на сайте vingugaas.ee.