Проверка газовых установок: более половины квартир Пыхья-Таллинна не соответствуют требованиям

В ходе проекта была проверена работа газового оборудования, снабжение воздухом, эффективность вентиляции комнат, исправность трубопровода и плотность соединений, а также наличие датчика угарного газа. Проверки были проведены в случайно выбранных многоквартирных домах. По результатам проверок квартир было установлено, что лишь 43% газовых установок соответствовали требованиям. Ситуация была хорошей только в квартирах, оборудованных газовыми плитами.

В случае установленного в ванной комнате газового водонагревателя в 42% ванных комнат отсутствовало необходимое для вентиляции и сгорания газа отверстие для притока воздуха. Кроме того, в пяти из этих квартир в ванной комнате отсутствовало и вентиляционное отверстие. В таких квартирах нечастный случай, то есть отравление угарным газом, является лишь вопросом времени. В случае газового водонагревателя, зависящего от воздуха в помещении, отсутствие воздуха горения является самым серьезным недостатком. При нехватке воздуха во время горения начинает образовываться угарный газ. Если же отсутствует и вентиляционное отверстие, то опасный для человека газ не сможет выходить из ванной комнаты. Поэтому очень важно, чтобы в помещении, в котором расположено газовое оборудование, была обеспечена очень хорошая вентиляция.