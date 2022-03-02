В США подготовлен законопроект об отказе от российской нефти

Группа американских сенаторов-республиканцев подготовила законопроект об отказе США от импорта российской нефти. В совместном заявлении, обнародованном на сайте сенатора Роджера Маршалла во вторник, 1 марта, авторы законопроекта призывают США восстановить независимость в сфере энергетики и прекратить финансирование военной машины президента России Владимира Путина.

"Президенту США Байдену необходимо возобновить производство энергоносителей в Америке и прекратить финансирование войны Владимира Путина в Украине путем закупки сырой нефти у России. При прежней администрации наша страна была энергетически независимой, но президент Байден изменил курс и превратил такие враждебные страны, как Россия, в автозаправочную станцию Америки", — говорится в заявлении.

Покончить с энергетической зависимостью от России

В документе отмечается, что в 2021 году США ежедневно импортировали из России почти 700 тысяч баррелей нефти. Сенаторы подчеркивают, что с этим нужно покончить, и в качестве решения предлагают увеличить добычу нефти и газа в самих США.

"Россия — третий по величине поставщик нефти для Америки. Ежедневно США и наши европейские союзники отправляют сотни миллионов долларов России за ее энергоносители. Мы больше не можем субсидировать российскую агрессию. Нам необходима политика использования всех видов топлива для обеспечения энергетической независимости, и она не может быть достигнута без расширения роли наших производителей нефти и газа. Администрация Байдена должна восстановить трубопровод Keystone XL и продвигать разумные решения, которые создадут новые рабочие места у нас дома и оставят наших противников без денег", — подчеркнули сенаторы.

В заявлении также указывается, что если президент Байден не примет нужные меры, то соавторы законопроекта продолжат работу в Конгрессе с целью "привлечь Владимира Путина к ответственности".