Один латвийский депутат Европарламента не поддержал предоставление Украине статуса страны-кандидата ЕС. А как проголосовали эстонские?

Как свидетельствует протокол голосования, всего в нем участвовали 676 европарламентариев. 637 депутатов проголосовали за резолюцию, 26 человек воздержались, а 13 проголосовали против.

А вот в один депутат из Латвии резолюцию не поддержала. Депутат Европейского парламента от Латвии Татьяна Жданок была единственной из немногих депутатов, которые проголосовали против принятия резолюции, сообщает Delfi.lv.

Она была единственной не поддержавшей резолюцию не только от Латвии, но и от Фракции зеленых и Европейского свободного альянса. Остальные члены фракции, которые участвовали в голосовании, поддержали резолюцию.

Все остальные депутаты, представляющие Латвию, независимо от фракции, также поддержали документ.

Депутаты ЕП призвали к ужесточению санкций против России и возобновлению усилий по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.