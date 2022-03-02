ГРАФИК | Доход от продаж у предприятий розничной торговли вырос до 730 млн евро

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доход от продаж увеличился как у продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива. На рост дохода от продаж более всего повлияли предприятия, занимающиеся розничной торговлей моторного топлива, у которых по сравнению с январем 2021 года рост составил 29%. ”Рост дохода от продаж у предприятий, занимающиеся розничной торговлей моторного топлива, рост составил почти половину от всего роста дохода от продаж у предприятий розничной торговли”, — уточнила Пихлак.

У магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился по сравнению с январем прошлого года на 7%. Продажи увеличились по всем сферам деятельности. Более всего, или на 21% вырос доход от продаж у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи). Выше среднего, или на 18% увеличился доход от продаж у аптек и магазинов косметических товаров, и на 9% — у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы.

У продуктовых магазинов доход от продаж увеличился по сравнению с январем прошлого года на 1%.

В январе доход от продаж у предприятий розничной торговли уменьшился в сравнении с декабрем на 20% — это характерное для января снижение после больших рождественских и новогодних распродаж. Согласно сезонно и календарно откорректированным данным доход от продаж остался по сравнению с предыдущим месяцем на том же уровне.



