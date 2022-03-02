Каллас на встрече с Джонсоном: Россия превратилась в изгоя, и так с ней и надо обращаться

По словам премьер-министра Каи Каллас, они с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сошлись во мнении, что Россия превратилась в государство-изгоя, и так с ней и надо обращаться. ”Мы вместе со своими союзниками и партнерами за последние дни приняли много срочных и совершенно необходимых решений в ответ на военную агрессию России и Беларуси. Наша общая цель заключается в экономической и политической изоляции путинского режима. Принято несколько пакетов масштабных санкций в отношении России и ее партнера-агрессора Беларуси”, — сказала Каллас.

”Но в Украине продолжают гибнуть невинные люди, и до нас доходят все новые и новые кадры совершенных солдатами Путина военных преступлений. Нам следует сделать больше, чтобы остановить путинскую военную машину и изолировать агрессора”, — подчеркнула премьер-министр. ”Я призываю государства продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь. Мы сами тоже это делаем. Сейчас важнее всего обеспечить эффективные и безопасные решения по скорейшей доставке в Украину практической помощи”, — сказала она. Также премьер-министр Каллас добавила, что отважные украинцы ведут сейчас борьбу за демократическую Европу. ”Эстония всегда поддерживала вступление Украины в Европейский союз, и Украине следует дать ясную перспективу присоединения к ЕС”, — отметила она.

Премьер-министры Эстонии и Соединенного Королевства также обсудили вопросы сотрудничества в области обороны. ”Наша цель — постоянное и большее чем прежде военное присутствие НАТО в Эстонии”, — подчеркнула Каллас. Премьер-министр Каллас поблагодарила премьер-министра Джонсона за решение удвоить свой вклад в находящуюся в Эстонии боевую группу союзников и направить туда дополнительное снаряжение. ”Мы сегодня видим и очень ясно ощущаем здесь, в Тапа, как хорошо действует коллективная оборона НАТО. Эстония высоко ценит лидирующую роль Соединенного Королевства и вклад всех других союзников в нашу безопасность”, — сказала Каллас.

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