Минобороны: российские войска в Украине нарушают военное право

"Кассетная бомба — это снаряд, который запускается с земли или с воздуха. По сути, речь идет о боеприпасе, который в конечной фазе своего полета разрывается и выпускает целый ряд небольших бомб размером с кулак. Такие маленькие бомбочки. И уже они при контакте с любой твердой поверхностью разрываются и добавляют сильный осколочный эффект. Самое неприятное в этой бомбе то, что если мы говорим о снарядах более старого образца, то они могут и не взорваться сразу. Эта бомбочка падает и просто поджидает там свою жертву. И этой жертвой могут оказаться и семеро козлят и, например, дети, старики. Кто угодно, кто к ней притронется. Или попытается ее подобрать", — рассказал подполковник отдела планирования Генштаба Сил Обороны Тоомас Тынисте.