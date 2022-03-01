Кая Каллас: жизнь рядом с государством-изгоем требует быстрых перемен и адаптации к новой реальности

По словам премьер-министра Каллас, положение с безопасностью в Европе изменилось коренным образом, в Европе идет война. Ничего подобного мы не видели во времен Второй мировой. ”200 000 солдат Путина атакуют мирное государство. Бомбят жилые дома, больницы, школы, детские сады — совершают самые страшные преступления”, — сказала Каллас. ”Лидеры России превратились в откровенных агрессоров, а Россия — в страну-изгоя, которую необходимо политически и экономически изолировать”, — добавила она.

По словам премьер-министра, в отношении пособника агрессора, которым является белорусский режим, также следует применить жесткие меры. ”Украина сообщила, что и войска Лукашенко вторглись на ее территорию. Таким образом, Беларусь стала агрессором”, — сказала Каллас.

”Мы все должны поддержать Украину, в настоящий момент очень важно быстро доставить военную и гуманитарную помощь, а также помочь военным беженцам”, — сказала Каллас. В связи с возглавляемой Россией агрессией на встрече с генсеком НАТО обсуждались возможности помощи Украине со стороны альянса. ”Союзники отправляют в Украину вооружение, а также финансовую и гуманитарную помощь”, — сказала Каллас.

Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что жизнь рядом с государством-изгоем требует быстрых перемен и в нашей обороне, НАТО должно быстро адаптироваться к новой реальности. ”Соединенное Королевство, Франция, США и Дания сделали важные шаги по увеличению своего присутствия в Эстонии”, — сказала Каллас. ”В то же время для укрепления восточного крыла необходимы еще более серьезные решения по увеличению постоянного присутствия. Они будут подготовлены к Мадридскому саммиту”, — добавила она.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр обороны Калле Лаанет.