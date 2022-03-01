"АК": в Украине находятся 70 граждан Эстонии, у многих трудности с возвращением

С редакцией новостной телепрограммы "Актуальная камера" связались двое находящихся в Киеве жителей Эстонии, по словам которых вернуться из Украины самостоятельно у них не получается - дороги опасны, да и бензина нет. По словам Игоря, паника, а также число беженцев на вокзалах растет с каждым днём, а эстонские власти, к сожалению, ничем не могут помочь своим согражданам.

"Мы надеемся, что наши граждане смогут попасть в Эстонию при первой возможности. Из Львова едут автобусы. Мы знаем, что завтра-послезавтра туда прибудет ещё один автобус, на который мы сможем посадить и эстонских граждан", - пояснила генеральный директор консульского отдела МИД Тийна Нирк.

УКРАИНА

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