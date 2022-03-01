Парламентская группа Эстония — Россия прекратила свою деятельность

"В ситуации, когда депутаты российской Государственной думы проголосовали за российско-украинскую войну и нарушение территориальной целостности украинского государства, продолжение парламентского сотрудничества, к сожалению, невозможно", — сказал председатель группы Ааду Муст.

"Они несут большую долю ответственности за развязывание кровопролитной войны", — добавил член Рийгикогу.

Решение одобрили все члены парламентской группы.

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