01.03.2022, 18:36
Парламентская группа Эстония — Россия прекратила свою деятельность
"В ситуации, когда депутаты российской Государственной думы проголосовали за российско-украинскую войну и нарушение территориальной целостности украинского государства, продолжение парламентского сотрудничества, к сожалению, невозможно", — сказал председатель группы Ааду Муст.
"Они несут большую долю ответственности за развязывание кровопролитной войны", — добавил член Рийгикогу.
Решение одобрили все члены парламентской группы.
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