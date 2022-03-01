ФОТО И ВИДЕО | В порт Палдиски прибыло усиление боевой группы НАТО в Эстонии

В состав боевой группы НАТО войдет подразделение полка Королевских валлийцев численностью более 900 человек, а также около 200 военнослужащих Дании вместе с техникой и снаряжением.

После того, как все подразделения прибудут в Эстонию, подразделение полка Королевских валлийцев возьмет руководство над боевой группой, которое на данный момент осуществляется соединением Королевского танкового полка. Затем новоприбывшие подразделения будут интегрированы в 1-ю пехотную бригаду Сил обороны.

При этом находяшееся в Эстонии с сентября прошлого года соединение Королевского полка задержится в стране на несколько месяцев, в течение которых оно сосредоточится на совместных тренировках с 1-й и 2-й пехотными бригадами эстонских вооруженных сил. Оба британских соединения будут включены в систему обороны Эстонии.

Передовая группа полка Королевских валлийцев в составе шести танков Challenger и другой бронетехники прибыла в страну с северогерманского полигона Зеннелагер на прошлой неделе.

Решение о размещении передовых сил НАТО (Enhanced Forward Presence — eFP) в странах Балтии и Польше было принято на саммите в Варшаве в 2016 году. Эта мера являлась ответом на действия России в Крыму и на востоке Украины.

В Эстонии руководящая роль в интегрированной в эстонскую 1-ю пехотную бригаду боевую группе НАТО отводится Великобритании, Дания и Франция оказывают ей поддержку. Первые контингент передовых сил НАТО был развернут в Эстонии в 2017 году.

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