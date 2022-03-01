ФОТО | Пресс-конференция Каллас, Джонсона и Столтенберга в Тапа: НАТО поможет Украине, но вмешиваться в военный конфликт не будет

"Все маски сняты. Путин из автократа превратился в агрессора, — заявила Каллас на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с британским воинским подразделением в Тапа. — Все мировое сообщество должно восстать против зла".

Премьер-министр Эстонии обратила внимание на то, что нужно обязательно оказывать Украине как военную, так и гуманитарную помощь, защищать страну, работать вместе "до тех пор, пока мы не остановим Путина". Безопасность Украины — это безопасность Европы, считает она.

Несмотря на то, что военной угрозы границам Эстонии нет, их обязательно нужно укреплять, в чем поможет НАТО и Великобритания.

Борис Джонсон в свою очередь напомнил, что важнее всего не агрессия, а мир и стабильность, упомянул, что почти каждый день разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнавал информацию о действиях России из первых рук. "Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Мы несем ответственность за всех украинцев", — считает Джонсон.

Йенс Столтенберг поблагодарил служащих в Тапа военных, которые охраняют "нашу свободу и безопасность", и особенно подчеркнул, что НАТО защищает территорию как на суше, так и на море. Уже сделано очень многое, в Украину отправлено оружие, амуниция и гуманитарная помощь. В настоящее время идет переброска военных НАТО как по суше, так и по морю в целях укрепления сил альянса. "Наше послание Путину: остановить войну, вывести войска из Украины, вернуться к дипломатии".

Вторя Джонсону, который сказал, что Путин недоценил единство Запада и "героизм украинского народа", Каллас отметила, насколько всех восхищает то, что делают украинцы для защиты своей страны, хотя силы сторон не равны: "Даже если России удастся захватить несколько городов, ей будет очень трудно удержать их, потому что украинцы не сдадутся. Украинцы удивили всех своей огромной волей в борьбе за свободу любой ценой."