Сеэдер призвал закрыть группы по парламентским связям с Россией и Беларусью

Об этом он заявил во вторник во время дополнительного заседания в Рийгикогу, посвященного ситуации в сфере безопасности в Европе в связи с агрессией России против Украины, передает RusERR.

По словам Сеэдера, в настоящее время наличие упомянутых групп не является оправданным.

Член парламентской группы по связям с Россией, коалиционный депутат Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) сказала rus.err.ee, что сейчас группа так и так не активна.

"В настоящее время группа и так не ведет никакой работы, потому что нет партнеров, с кем можно поддерживать дружеские отношения в Думе. Возможно, когда-то в будущем, когда в России сменится власть, этот вопрос станет актуальным", — отметила Юферева-Скуратовски.