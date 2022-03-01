Центристам придется выплатить фирме Midfield около миллиона евро: кассация отклонена

В конце октября 2021 года Таллиннский окружной суд обязал партию вернуть фирме Midfield около миллиона евро, расцененные Комиссией по надзору за финансированием политических сил как незаконное пожертвование, пишет RusERR.

Однако партия оспорила это решение в Госсуде, который к сегодняшнему дню не посчитал нужным ее рассматривать.

В октябре окружной суд удовлетворил жалобу Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) по поводу сделанных в пользу Центристcкой партии запрещенных пожертвований на миллион евро. Однако партия решила обжаловать решение суда и направило дело в Госсуд.

Речь идет о сделках центристов с бизнесменом Пааво Петтаем. По оценке ERJK, фирма Midfield OÜ в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.

ERJK в 2019 году признала эти сделки на 1,02 млн евро запрещенным пожертвованием и предписала Центристской партии вернуть фирме свыше миллиона евро, но партия с претензиями комиссии не согласилась и обратилась в суд.

Таллиннский административный суд аннулировал предписание ERJK о возврате пожертвования, но затем Таллиннский окружной суд все же обязал центристов вернуть миллион. Партия была с этим не согласна и обжаловала решение, направив дело в Госсуд.