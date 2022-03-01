ГРАФИК | Рост экономики Эстонии на 5,2% превысил предшествующий пандемии уровень

По словам ведущего аналитика Департамента статистки Роберта Мюйрсеппа, в последнем квартале прошлого года продолжился быстрый экономический рост. ”Хотя рост по-прежнему был широкомасштабным, стремительный рост цен наложил отпечаток на многие отрасли”, — уточнил Мюйрсепп.

Наибольшее положительное влияние на рост экономики оказала обрабатывающая промышленность, вернувшаяся на предшествующий пандемии уровень. Положительно повлияли также сферы информации и связи, транспорта и складского хозяйства, а также профессиональной, научной и технической деятельности. Быстрый рост продолжился также в сфере услуг по проживанию и питанию, ощутившей на себе сильное влияние коронавирусных ограничений. Основными отраслями, заметно тормозившими экономику по причине повышения цен, стали торговля и сельское хозяйство. Энергетический сектор, несмотря на рост цен, остался на уровне этого же периода 2020 года.

По словам Мюйрсеппа, изменения в ценах отразились также на частном потреблении, которое выросло на 6,9%. ”Речь идет о быстром росте, однако он был значительно медленнее, чем в предыдущие периоды. Было заметно снижение влияния коронавирусных ограничений. Более всего выросли расходы жителей на рестораны и гостиницы, на связь, одежду и обувь, а также на транспорт, здравоохранение, проведение досуга и культуру”, — добавил Мюйрсепп.

Инвестиции сократились на 38,4%, однако причиной этого послужила необычно высокая сравнительная база. Наиболее заметным было сокращение инвестиций предприятий в компьютерное программное обеспечение и базы данных (-93,9%). Сократились также инвестиции домохозяйств в жильё (-12,6%). При этом выросли в основном инвестиции предприятий в транспортные средства (36,2%), в прочие машины и оборудование, а также в основное имущество оборонного назначения (12,4%).