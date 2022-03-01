В Таллинне начался прием заявлений о назначении школы по месту жительства

”Радует, что в этом году школьного возраста достигнут около 4700 детей, что на 130 больше, чем в прошлом году, — отметил вице-мэр Вадим Белобровцев. — Каждому таллиннскому ребенку обеспечено место в одной из муниципальных школ по месту жительства. И все же родители должны подать заявление, чтобы предоставить важные для назначения школы данные, например, указать желаемый язык обучения или определить ребенка в ту же школу, куда ходят его братья и сестры. Если заявление подано не будет, школу назначат исходя только из данных о месте жительства. Заявление удобнее всего подать через систему eKool, но можно сделать это и на месте в департаменте образования, там при необходимости можно обратиться за помощью к специалисту”.

С 1 по 15 марта 2022 года заявление могут подать родители, которые по данным регистра народонаселения живут в Таллинне. Заявления, представленные как через систему eKool, так и на бумаге в департаменте образования, будут рассмотрены после 15 марта. Оповещение о назначении школы поступит на электронную почту родителя не позже 20 мая. При подаче заявления на бумаге, ответ поступит по почте на адрес, по которому ребенок зарегистрирован, согласно регистру народонаселения.

При назначении школы, согласно закону об основной школе и гимназии, а также действующему в Таллинне порядку, в расчет принимается прежде всего близость места проживания к школе и обучение братьев-сестер в той же школе, по возможности учитываются также пожелания родителей. Если желающих попасть в конкретную школу больше, чем доступных мест, принимаются в расчет данные о времени регистрации места проживания.

По желанию родителя в школу может поступить и шестилетний ребенок. В таком случае родитель прилагает к заявлению свидетельство, подтверждающее готовность ребенка к обучению в школе. Оповестить Таллиннский департамент образования о том, что шестилетний ребенок пойдет в школу, следует не позднее 1 мая 2022 года.