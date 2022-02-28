Эстония приостановит на три года государственное культурное сотрудничество с Россией

"Отношения между Эстонией и Россией всегда были сложными, но культурное взаимодействие было важно для нас. Война в Украине очень сильно ударила по культурному сотрудничеству. Мы понимаем, что в настоящее время страдает вся сфера культуры как с эстонской, так и с российской стороны, но мировое сообщество не терпит нарушений международного права, посягательств на территориальную целостность и суверенитет другой страны", — подчеркнул министр культуры Тийт Терик.

Отступление от культурного сотрудничества означает, что Эстония не планирует заключать программу сотрудничества между Эстонией и Россией на 2022-2024 гг. в соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве, подписанным несколько лет назад.

Подготовленная программа должна была заложить основу для конкретной совместной деятельности, а также предусматривала взаимное финансирование культурных мероприятий из государственного бюджета.

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