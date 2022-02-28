ФОТО | Во многих магазинах в поте лица убирают с полок российские продукты. Но есть и те, кто решил этого не делать

"Selver пытается быстро продать российскую продукцию со скидкой, вместо того, чтобы убрать ее из продажи", — пишет один недовольный читатель. То есть различные торговые сети или приняли решение сразу убрать товары, или продают имеющийся запас до конца. Тут уж выбор за ними.

Maxima одна из тех сетей, которая не ждет, пока товар продастся, а сразу убирает российскую и белорусскую продукцию.

Глава отдела общественных связей Тийа Шапель говорит, что их работникам пришлось немало потрудиться на выходных, чтобы убрать с полок продукцию России и Беларуси во всех 83 магазинах Эстонии.

"Так как в наших магазинах тысячи товаров, из которых нужно было найти российские и белорусские, то может так случиться, что какие-то единичные товары всё-таки останутся на полках. Но это потому, что мы быстро отреагировали, и по некоторым продуктам нужно уточнить их происхождение", — сказала она.

По словам Шапель, в Maxima понимают, что сейчас — напряженное время и они делают все от них зависящее, чтобы сдержать обещание. "Просим здесь у покупателей понимания. Речь идет о сложном процессе, и это требует времени", — отметила представитель сети.

Rimi также просит клиентов понимающего отношения

Торговая сеть Rimi приняла решение не продавать товары, и с вечера четверга к сегодняшнему дню большая часть работы сделана. "Сегодня могу заверить, что в магазинах Rimi на выходных товары были убраны. Нехватка рабочей силы и больничные листы ситуацию не облегчили", — заметила руководитель по коммуникациям Rimi Катрин Батс.

Сотрудники Rimi занимались также комплектацией пакетов в помощь прибывающим военным беженцам. Причем эта работа была даже приоритетной. "Поэтому конторские работники, которые обычно на выходных не работают, в эти выходные были на работе", — пояснила Батс.