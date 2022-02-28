Центристская партия исключила из своих рядов поддерживающую российскую агрессию женщину

"Правление Центристской партии решило исключить из своих рядов Елену Федорову, которая в социальных сетях оправдывала войну и насилие", — написала пресс-служба.

"В то время, когда гибнут невинные люди, мы все должны понимать значение наших слов и воздерживаться от сеяния ненависти и разделения общества", — прокомментировала решение партия.

Елене Федоровой 43 года. Она работает медсестрой и баллотировалась от центристов по Ляэне-Вирумаа.