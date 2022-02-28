Глава МВД: мы не будем аннулировать виды на жительство законно находящимся в Эстонии гражданам России

По словам Яани, пребывающие и живущие на законном основании в Эстонии граждане России не должны по этому поводу переживать. Он отметил, что все выданные на сегодняшний день виды на жительство действительны и будут действовать дальше.

"Эстония — демократическое государство и гарантирует всем жителям их права. Вид на жительство может быть прекращен или не продлен лишь на основании Закона об иностранцах тем, кто нарушил условия вида на жительства. Повторю еще раз: законопослушным людям нет повода бояться", — сказал министр.

"Жители Эстонии сплочены, между ними не делают разницу по гражданству, языку или национальности. Все, что мы хотим, это то, чтобы живущие здесь люди берегли Эстонию и относились к ней уважительно. Люди Эстонии едины, независимо от национальности, это показали события последних дней, предложения помощи и выступления", — добавил Яани.

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