Март и Мартин Хельме: Путин — не сумасшедший, а российская армия — не деморализована

В качестве гостя в студии был эксперт в области обороны Лео Куннас.

Участники сошлись во мнении, что теория о безумстве Путина неверна. "Я в корне не согласен с эмоциональными выкриками о том, что Путин сошел с ума и что они неразумны. На мой взгляд, Россия повела себя очень рационально и со своей точки зрения очень продуманно”, — сказал Мартин Хельме. Он отметил, что риски действительно высокие и на кон поставлено все, но это нельзя назвать иррациональной деятельностью. По его словам, идет установление нового мирового порядка как с точки зрения обороны, так и экономики.

Март Хельме в свою очередь посчитал неверными разговоры о низком боевом духе российской армии. По его мнению, более адекватную картину дают финские издания, которые не хотят обманывать других и обманываться сами. ”Финны — но и британцы — считают, что российские военные имеют высокую мотивацию, поскольку в российских условиях они получают высокую зарплату и знают, что если погибнут, то их семьи будут содержать. Так что никакого падения боевого духа там нет”, — уверен Хельме-старший. Он сказал, что какие-то срочники действительно хотели бы оставаться в стороне, но не контрактники, которые и составляют костяк тамошних сил.

Сейчас русские сбавили темп, поскольку поняли, что война затянется, так что продвижение замедлилось, но разведка работает усиленно.

Также, по мнению участников, не стоит рассчитывать на недовольство внутри России и международные санкции. Они считают, что запад говорит о санкциях, поскольку военной мощи противопоставить не может, а у Америки, которая может, — другие проблемы. Кроме того, у России в запасе довольно мощный арсенал ответных санкций.