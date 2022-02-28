Eesti Energia сообщила, какое влияние война оказывает на компанию и цены

Сегодня с помощью видеомоста Eesti Energia провела пресс-конференцию, где говорилось о том, как влияет на компанию происходящее в Украине.

Руководитель Eesti Energia Хандо Суттер сказал, в чем состоит сложность ситуации. Старые электростанции Eesti Energia произведены в России, используемая в карьерах техника связана с Россией, Беларусью и Украиной. "Многие наши партнеры по разработке программного обеспечения — из Украины", — отметил Суттер и добавил, что в данный момент они картографируют ситуацию.

"Точек соприкосновения с Россией и Украиной много, нужно искать альтернативы и решения", — сказал Суттер, по словам которого газ и нефть связаны с Россией и сложности с поставками могут поднять цены. В том числе и на древесные материалы.

"Нужно срочно искать решения", — подчеркнул он.

"В четверг цены на энергоносители пошли вверх, но в пятницу произошло успокоение", — рассказал Суттер о том, как ситуация влияет на цены. "Сегодня мы видим влияние санкций на Россию. То, как сложатся ближайшие дни и недели на энергетических рынках, прогнозировать трудно, скорее цены на энергоносители будут высокими", — предположил он.

Как сказал Суттер, ситуация влияет и на работников, прежде всего психологически. На предприятии работают люди разных национальностей, есть и украинцы, у которых семьи находятся в Украине. "Поддерживаем их, поддерживаем и Украину", — заверил он.

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