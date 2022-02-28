Марина Кальюранд: Путин сейчас — злой загнанный в угол зверь. И это самое опасное
Депутат Европарламента Марина Кальюранд сказала сегодня в специальной программе Delfi, что, напав на Украину, Путин проиграл все свои преимущества.
”Он больше никогда не сядет за стол, как он сидел сейчас. Он проиграл все то преимущество, которое он получал, сидя за столом на равных, обсуждая международную политику, обсуждая безопасность Европы, его слушали, все ездили в Москву. Больше этого не будет”, — сказала Кальюранд.
”Путин станет отверженным. Даже если сможет сохранить власть в своей стране и если сможет продолжать быть лидером России и найдет себе преемника или или все что угодно, он никогда не будет сидеть за столом международных переговоров так, как он сидел сейчас”.
”Сейчас он как злой загнанный в угол зверь. И на самом деле загнанное в угол животное — самое опасное”, — отметила политик.
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