Новости Эстонии
28.02.2022, 16:34

В Эстонию едут Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО

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Foto: Andres Putting

Завтра премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетят подразделения, несущие службу в Тапа.

1 марта в Эстонию с визитом прибудут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACUER) генерал Тод Д. Уолтерс и председатель Военного комитета НАТО (CMC) Роб Бауэр, чтобы посетить военный городок Тапа.

Также Эстонию посетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон посетит и Польшу.

Йенса Столтенберг встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, министром обороны Калле Лаанетом, командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и подразделениями, несшими службу в Тапа.

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