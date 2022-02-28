В Эстонию едут Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО(1)
Завтра премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетят подразделения, несущие службу в Тапа.
1 марта в Эстонию с визитом прибудут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACUER) генерал Тод Д. Уолтерс и председатель Военного комитета НАТО (CMC) Роб Бауэр, чтобы посетить военный городок Тапа.
Также Эстонию посетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон посетит и Польшу.
Йенса Столтенберг встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, министром обороны Калле Лаанетом, командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и подразделениями, несшими службу в Тапа.