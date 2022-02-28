Эстонская разведка: у российских войск проблемы с логистикой и боевым духом
Командующий Разведывательным центром Сил обороны полковник Марго Гросберг, комментируя военные события последних суток, отметил, что украинцы пока хорошо справляются.
Единственное, где дела у них идут неважно, это т.н. крымское направление, где России необходимо обеспечить наземное соединение с ”ДНР” и ”ЛНР”. Главный интерес России по-прежнему заключается в нападении на Киев.
Внутри Киева российских войск сейчас нет. По сути здесь положение такое, что и день назад.
”Как и в предыдущие дни, т. н. военное утро началась с воздушных и точечных ударов вооруженных сил Российской Федерации”, — сказал Гросберг.
Чернигов захватить оккупантам не удалось и теперь они пытаются обогнуть его, оставив в изоляции, и подойти к Киеву через восточный берег Днепра. Похожая ситуация с Харьковом, который также, скорее всего, попытаются обойти и направиться прямо на Киев.
Также поступила информация о морском десанте, который может высадиться в Одессе в течение ближайших суток, чтобы оказать еще больше давление на украинскую армию уже с новой точки.
"Пока же украинская армия справляется хорошо. У российских войск по-прежнему наблюдаются проблемы как с логистикой, так и, похоже, с боевым духом. Если посмотреть на количество пленных, то в процентном соотношении по сравнению с погибшими, по нашим оценкам, оно больше, чем в каком-либо другом предыдущем конфликте. Палитра попавших в плен начинается с обычного рядового состава и заканчивается офицерам и старшими офицерами”, — сообщил Гросберг.
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