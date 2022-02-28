Тартуский университет: мы не дискриминируем людей по гражданству или национальности

"В течение последних нескольких дней мы получили бесчисленное множество писем от будущие студентов из России, и многие из них беспокоятся о том, что их ждет в университете. Тартуский университет не дискриминирует людей по гражданству или национальности. Мы далеки от мысли, что все население России поддерживает то, что делают власти. Простые мирные россияне — такие же жертвы преступного режима.