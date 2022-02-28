Тартуский университет: мы не дискриминируем людей по гражданству или национальности
Недавно в российских СМИ появились сообщения о том, что россиян начали исключать из европейских университетов. На фоне этих сообщений университет Тарту заявил на своей официальной странице в Instagram, что никак не дискриминирует своих студентов.
"В течение последних нескольких дней мы получили бесчисленное множество писем от будущие студентов из России, и многие из них беспокоятся о том, что их ждет в университете. Тартуский университет не дискриминирует людей по гражданству или национальности. Мы далеки от мысли, что все население России поддерживает то, что делают власти. Простые мирные россияне — такие же жертвы преступного режима.
Мы поддерживаем всех россиян, которые хотят сделать Россию мирным государством, уважающим суверенитет своих соседей. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь этому процессу" — сказано в заявлении от имени университета.