Не турист: пограничники не впустили в Эстонию назвавшегося фотографом россиянина

25 февраля из Хельсинки в Таллинн прилетел гражданин России, у которого в багаже имелось много фотографической техники, предназначенной для профессионального использования.

По словам мужчины, он профессионально занимается в Петербурге фотографией, делает для различных фирм рекламные снимки. Как сообщил мужчина, в Эстонию он приехал с туристической целью - поснимать в Таллинне. Но, по мнению пограничников, действительной целью приезда мужчины был не туризм.

В отношении мужчины возбудили дело о нелегальном приезде и выписали предписание о принудительной высылке из Эстонии с немедленным исполнением. В отношении россиянина наложен также запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на два года.