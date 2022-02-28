ЧП и криминал
28.02.2022, 15:19

Не турист: пограничники не впустили в Эстонию назвавшегося фотографом россиянина

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Taavi Sepp

Пограничники не впустили в Эстонию прилетевшего в Таллинн гражданина РФ, у которого имелось с собой большое количество фотографической техники, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

25 февраля из Хельсинки в Таллинн прилетел гражданин России, у которого в багаже имелось много фотографической техники, предназначенной для профессионального использования.

По словам мужчины, он профессионально занимается в Петербурге фотографией, делает для различных фирм рекламные снимки. Как сообщил мужчина, в Эстонию он приехал с туристической целью - поснимать в Таллинне. Но, по мнению пограничников, действительной целью приезда мужчины был не туризм.

В отношении мужчины возбудили дело о нелегальном приезде и выписали предписание о принудительной высылке из Эстонии с немедленным исполнением. В отношении россиянина наложен также запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на два года.

RusDelfi
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