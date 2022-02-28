Новости Эстонии
28.02.2022, 14:54

Центристская партия заменит Оудекки Лооне в делегации Парламентской ассамблеи НАТО

 
Херман Келомеэс
Заявления Лооне о российской агрессии привели ее к отстранению от должности
Заявления Лооне о российской агрессии привели ее к отстранению от должности
Foto: Ekspress Meedia

Ее место займет Марко Шорин. Лооне обвинила эстонцев в подстрекательстве к войне всего за несколько дней до того, как начался обстрел Киева.

"Печально, что наши орлы игнорируют тот факт, что каждая реакция провоцирует ответную реакцию. Это действительно так. Разжигание войны поставило нас в очень опасное положение. Давайте это прекратим. Просто замолчим", — написала Лооне в твиттере 21 февраля.

Однако после начала наступления Лооне осудила развязанную Россией войну. "Эта война неприемлема. Решение российского правительства выбрать путь военных действий — это ошибка. Как и в случае с войнами в Ираке, Афганистане, Сирии или Йемене, я, разумеется, осуждаю войну в Украине. Нужно как можно скорее заставить оружие умолкнуть, давайте вернемся к дипломатии", — написала она вскоре после начала атаки 24 февраля.

Однако фракция Центристской партии решила, что вместо Лооне в состав эстонской делегации на Парламентской ассамблее НАТО войдет Марко Шорин. "Уточним суть сказанного", — кратко прокомментировал решение Яанус Карилайд.

Карилайд также отметил, что Шорин служил в Пярнуской отдельной пехотной роте и за это время дослужился до звания командира роты. В 2016-2017 годах он был членом Комиссии по иностранным делам Рийгикогу. Шорин долгое время активно занимался политикой в своем родном уезде, был членом волостного совета Синди и Тори, вице-мэром Пярну, мэром и вице-мэром Синди.

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