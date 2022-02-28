Центристская партия заменит Оудекки Лооне в делегации Парламентской ассамблеи НАТО

"Печально, что наши орлы игнорируют тот факт, что каждая реакция провоцирует ответную реакцию. Это действительно так. Разжигание войны поставило нас в очень опасное положение. Давайте это прекратим. Просто замолчим", — написала Лооне в твиттере 21 февраля.

Однако после начала наступления Лооне осудила развязанную Россией войну. "Эта война неприемлема. Решение российского правительства выбрать путь военных действий — это ошибка. Как и в случае с войнами в Ираке, Афганистане, Сирии или Йемене, я, разумеется, осуждаю войну в Украине. Нужно как можно скорее заставить оружие умолкнуть, давайте вернемся к дипломатии", — написала она вскоре после начала атаки 24 февраля.

Однако фракция Центристской партии решила, что вместо Лооне в состав эстонской делегации на Парламентской ассамблее НАТО войдет Марко Шорин. "Уточним суть сказанного", — кратко прокомментировал решение Яанус Карилайд.

Карилайд также отметил, что Шорин служил в Пярнуской отдельной пехотной роте и за это время дослужился до звания командира роты. В 2016-2017 годах он был членом Комиссии по иностранным делам Рийгикогу. Шорин долгое время активно занимался политикой в своем родном уезде, был членом волостного совета Синди и Тори, вице-мэром Пярну, мэром и вице-мэром Синди.

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