Marat прекращает производство в Беларуси

По словам исполнительного директора Marat Рауля Сакса, эстонское предприятие сотрудничало с белорусской фирмой более десяти лет, но в свете событий последних дней продолжать такое сотрудничество невозможно.

"Несмотря на то, что партнером было частное предприятие, мы все же считаем необходимым поменять свою цепочку поставок, – пояснил Сакс. – Продолжив производство в Беларуси, мы нарушили бы свои принципы. Перевод производства в другую страну – большой и затратный вызов для нас, но наши принципы в этом вопросе превыше наших коммерческих интересов".