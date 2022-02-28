ФОТО | Эстония отправила помощь Украине

В партии, отправленной в Украину, находится 6 палаток, 200 спальных мешков, 200 кроватей, 4 дизельных генератора и 6 систем отопления палаток.

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, поддержка друг друга и совместная работа особенно важны сейчас, когда Россия начала войну против Украины. «Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами. Надеемся, что отправленная в Украину помощь поможет людям в этой сложной ситуации и даст им уверенность, что мы их поддерживаем и они не одиноки. Эта несправедливая ситуация должна скорее прекратиться», - сказал министр внутренних дел.

«В ежедневную работу Спасательного департамента, помимо спасательных работ в Эстонии, входит и международное сотрудничество. Спасательный департамент может помочь как в логистике, спасательными командами, своими знаниями, так и техническими ресурсами, в зависимости от того, какая помощь необходима в данный момент. Если мы помогаем партнёрам, то можем быть уверенными, что и мы не останемся одни, когда нам потребуется помощь», - сказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс подчеркнула, что в сегодняшнем военном положении как никогда важно поддержать людей Украины и показать, что они не одиноки и не останутся одинокими. «Очень важной частью этого является помощь в облегчении человеческих страданий на войне, а также защита и помощь наиболее пострадавшим людям в кризисных зонах, которые вынуждены покидать свои дома после бомбардировок и ракет. Мы сделаем все возможное, как на двусторонней основе, так и с государствами Европейского союза и другими партнерами, чтобы помочь Украине бороться за свою страну и свой народ», - сказала Лийметс.

Стоимость оборудования, отправленного в Украину, составляет 161 700 евро, и оно было профинансировано Министерством иностранных дел.

Эстония направила Украине помощь в рамках механизма гражданской защиты Европейского союза. Все 27 членов Европейского союза присоединились к механизму гражданской защиты, а также Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория и Турция. Механизм гражданской защиты предназначен для оказания помощи членам механизма, а также для реагирования на запросы о помощи из других стран.