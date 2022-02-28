Анетт Контавейт стала пятой ракеткой мира: это лучший результат в истории эстонского тенниса

Никогда ранее ни 26-летняя Контавейт, ни другие представительницы Эстонии не поднимались в рейтинге так высоко, пишет RusERR .

По сравнению с предыдущей неделей Анетт Контавейт улучшила свое положение на два места. Нынешний рывок эстонки обусловлен ее выходом в финал крупного турнира категории WTA 1000 в Дохе. В финале этих соревнований Контавейт уступила полячке Иге Швентек (2:6, 0:6), которая поднялась в рейтинге с 8-го на 4-е место.