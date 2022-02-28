28.02.2022, 07:08
Cтоимость нефти на мировых рынках резко выросла
ФОТО: REUTERS
На фоне войны России в Украине стоимость нефти на мировых рынках резко выросла, сообщает DW.
Так, в ночь на 28 февраля цена барреля марки West Texas Intermediate (WTI) увеличилась более чем на пять процентов и достигла 96,23 доллара (86,13 евро). Цена североморской нефти марки Brent поднялась более чем на четыре процента - до 102,14 доллара (91 евро).
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