Cтоимость нефти на мировых рынках резко выросла

Так, в ночь на 28 февраля цена барреля марки West Texas Intermediate (WTI) увеличилась более чем на пять процентов и достигла 96,23 доллара (86,13 евро). Цена североморской нефти марки Brent поднялась более чем на четыре процента - до 102,14 доллара (91 евро).