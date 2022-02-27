В связи со сложной ситуацией в сфере безопасности Рийгикогу соберется на дополнительное заседание

В повестке дня заседания – инициированное комиссией Рийгикогу по государственной обороне обсуждение вопроса государственной важности «Ситуация в сфере безопасности в Европе в связи с агрессией России против Украины».

Дополнительное заседание продлится до исчерпания повестки.

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