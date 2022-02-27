Глава военной разведки Эстонии: игра Путина с ядерным оружием и его демонстрацией пугает

По словам Гросберга, в Украине в настоящее время задействаны от одной трети до половины всего военного потенциала России. "Вооруженные силы Российской Федерации очень велики — проще всего, наверное, подсчитать процент задействованных сухопутных войск, а там, скажем, от одной трети до половины всех возможностей Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал Гросберг.

”По сути, это подразделения и части всех 12 армий и всех десантных частей ВВС, так что там [в Украине — ред.] дислоцировано очень большое количество”, — добавил он.

Почти каждый день войны поступают тревожные сообщения, в которых обсуждается возможность применения ядерного оружия. Сегодня в Беларуси проходит референдум по вопросу размещения Россией ядерного оружия. Владимир Путин сегодня публично приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Как следует рассматривавать такие сообщения?

”Ядерное оружие, безусловно, является одним из инструментов президента Путина для сдерживания остального мира, особенно западного мира и НАТО”, — сказал Гросберг. ”Мы не думаем, что этот конфликт перерастет в ядерную войну, но такая игра с ядерным оружием и его демонстрацией, а также размещение в Беларуси — пугает”.

”Находится ли это оружие на космодроме Плесецк [в Архангельской области, Россия — ред.] или где-то в аэропорту Баранович в Белоруссии, с военной точки зрения не имеет значения из-за его дальности, это чисто политический ход”, — сказал Гросберг.

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