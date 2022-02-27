ФОТО | Объявлена дата открытия всех восьми магазинов Lidl в Эстонии(84)
Магазины немецкой торговой сети Lidl откроются 3 марта. Об этом сообщает сайт компании Lidl Eesti.
Ведущая европейская розничная торговая сеть Lidl в четверг, 3 марта, откроет одновременно восемь первых магазинов по всей Эстонии — пять в Таллинне и по одному в Тарту, Нарве и Пярну. Lidl инвестировал в Эстонии уже более 80 миллионов евро и создал более 1000 новых рабочих мест. Все магазины Lidl в Эстонии будут работать ежедневно с 8.00 до 22.00. Дополнительная информация https://www.lidl.ee/ru.
Торжественная церемония открытия рынка пройдёт 3 марта одновременно непосредственно перед торжественным открытием всех магазинов в 8 утра. В открытии магазинов Lidl примут участие представители посольства Германии, Немецко-Балтийской торговой палаты и местных самоуправлений, а также и региональные руководители Lidl.
”Открытие магазинов Lidl знаменует собой важную веху в нашей миссии предлагать нашим клиентам в Эстонии товары высокого качества по приятно выгодным ценам, — отмечает председатель правления Lidl Eesti Якоб Йозефссон (Jakob Josefsson). — Мы уже создали в Эстонии более 1000 новых, стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Я очень горжусь всей командой Lidl Eesti и благодарю всех коллег, которые усердно работали для того, чтобы этот день настал. Будем ждать всех в наших современных магазинах”.
Повсюду в Европе Lidl знают благодаря его успешной модели розничной торговли — удобная для совершения покупок среда и низкие цены на товары высокого качества. Все магазины во всех категориях товаров будут предлагать клиентам как товары известных торговых марок Lidl, которые нельзя купить где-либо ещё, так и товары местного производства — от свежих овощей и фруктов и выпечки до хозяйственных товаров, косметики и рабочих инструментов. С сегодняшнего дня с предложениями и ценами Lidl можно ознакомиться на сайте www.lidl.ee.
Новые магазины Lidl построены экологично, всем им присвоен международный строительный сертификат EDGE. Здания энергосберегающие, и в них используется только зелёная энергия. В новых магазинах светлые и просторные торговые залы с высокими потолками, а также широкие проход, чтобы делать покупки было удобно. До всех магазинов можно легко добраться на общественном транспорте, велосипеде или на машине.
Открытие первых восьми магазинов — это начало расширения Lidl по всей Эстонии. Развивая сеть своих магазинов, Lidl также инвестировал в проекты инфраструктуры и жилой среды, окружающей магазины. В Тарту, в части города Аннелинн Lidl построил новый перекрёсток Калда теэ и Каунасе пст. В Пярну он построил новую дорогу в районе Папинийду. Lidl также внёс свой весомый вклад в развитие городской среды в Таллинне и Нарве, создав зоны отдыха, построив новые дороги и высадив в окрестностях магазинов около 7000 деревьев и кустов.
Памятка клиенту Lidl
Магазины Lidl работают ежедневно с 8.00 до 22.00.
В целях обеспечения безопасной среды и социальной дистанцированности, в период открытия количество покупателей в магазине будет ограничиваться – в магазин можно войти только с тележкой для покупок, одновременно в магазине может находиться не более 200 человек.
Парковаться на автостоянках Lidl можно бесплатно в течение 1,5 часа на основании парковочных часов, на неделе открытия время бесплатной парковки для клиентов не ограничено.
В Lidl используются электронные ценники, которые располагаются над товаром.
Еженедельные особые предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.
Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов по бесплатному телефону 800 0049 108 в рабочие дни с 8.00 до 18.00 и по субботам с 10.00 до 16.00.
Адреса всех открывающихся в Эстонии магазинов:
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