ФОТО | Объявлена дата открытия всех восьми магазинов Lidl в Эстонии

Ведущая европейская розничная торговая сеть Lidl в четверг, 3 марта, откроет одновременно восемь первых магазинов по всей Эстонии — пять в Таллинне и по одному в Тарту, Нарве и Пярну. Lidl инвестировал в Эстонии уже более 80 миллионов евро и создал более 1000 новых рабочих мест. Все магазины Lidl в Эстонии будут работать ежедневно с 8.00 до 22.00. Дополнительная информация https://www.lidl.ee/ru.

Торжественная церемония открытия рынка пройдёт 3 марта одновременно непосредственно перед торжественным открытием всех магазинов в 8 утра. В открытии магазинов Lidl примут участие представители посольства Германии, Немецко-Балтийской торговой палаты и местных самоуправлений, а также и региональные руководители Lidl.

”Открытие магазинов Lidl знаменует собой важную веху в нашей миссии предлагать нашим клиентам в Эстонии товары высокого качества по приятно выгодным ценам, — отмечает председатель правления Lidl Eesti Якоб Йозефссон (Jakob Josefsson). — Мы уже создали в Эстонии более 1000 новых, стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Я очень горжусь всей командой Lidl Eesti и благодарю всех коллег, которые усердно работали для того, чтобы этот день настал. Будем ждать всех в наших современных магазинах”.

Повсюду в Европе Lidl знают благодаря его успешной модели розничной торговли — удобная для совершения покупок среда и низкие цены на товары высокого качества. Все магазины во всех категориях товаров будут предлагать клиентам как товары известных торговых марок Lidl, которые нельзя купить где-либо ещё, так и товары местного производства — от свежих овощей и фруктов и выпечки до хозяйственных товаров, косметики и рабочих инструментов. С сегодняшнего дня с предложениями и ценами Lidl можно ознакомиться на сайте www.lidl.ee.