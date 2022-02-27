Новости Эстонии
27.02.2022, 16:08

Помощь украинским беженцам освобождена от подоходного налога

 
Meeleavaldus Narvas
Meeleavaldus Narvas
Foto: Foto: Dmitry Fedotkin
Пожертвования в помощь украинским беженцам и пострадавшим от военных действий, сделанные через ряд организаций, активно занимающихся гуманитарной помощью, освобождены от подоходного налога.

"Многие спрашивают, как могут наши люди и предприятия помочь украинцам. Красный крест, Mondo, Pagulasabi и Украинский культурный центр (Ukraina Kultuurikeskus) активно занимаются такой помощью, и пожертвования через эти организации будут освобождены от подоходного налога", — сказала министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус.

Список благотворительных организаций можно найти на страничке Налогово-таможенного департамета.

В пределах, определенных законом, пожертвования освобождаются от подоходного налога. То есть люди могут вычесть позже сумму пожертвований из облагаемого подоходным налогом дохода.

RusDelfi
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