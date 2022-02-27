Помощь украинским беженцам освобождена от подоходного налога

"Многие спрашивают, как могут наши люди и предприятия помочь украинцам. Красный крест, Mondo, Pagulasabi и Украинский культурный центр (Ukraina Kultuurikeskus) активно занимаются такой помощью, и пожертвования через эти организации будут освобождены от подоходного налога", — сказала министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус.