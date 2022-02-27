В Таллинне отметят Масленицу бесплатным входом на каток в Старом городе

На открытии мероприятия в 18.00 на лед выйдут фигуристы, который продемонстрируют захватывающие танцы на льду. Вход на каток будет бесплатным для всех желающих с 18 до 21. Если у вас нет своих коньков, то их можно будет взять на прокат за дополнительную плату.

”Дорогие таллиннцы! Масленица в этот раз наступит для нас в другом мире, в другой Европе, не той, к которой мы привыкли. Именно поэтому нам важно всем собраться, чтобы почтить в дружественной обстановке традиции, которые вместе с нами, назло всем обстоятельствам. Традиции формируют культуру, а культура, в свою очередь, формирует самосознание. Желаю всем красивой и спортивной Масленицы!” — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Музыку для посетителей катка во время мероприятия будет ставить DJ. На месте всем пришедшим предложат горячий чай. Посетители катка больше не должны предъявлять Covid-сертификаты, однако по-прежнему нужно вести себя разумно и безопасно.