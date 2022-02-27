ВИДЕО | Минобороны: Эстония получила от Германии разрешение отправить в Украину гаубицы. Стране будет оказана и другая помощь

Эстонские военные дали обзор ситуации в Украине и ответили на вопросы журналистов.

По словам Гросберга, цель России не изменилась — это Киев. Овладеть Харьковом еще не удалось. Много российской техники стоит в колоннах, потому что у ее закончилось топливо.

Союзники по НАТО готовятся к реализации своих оборонительных планов, в рамках которых будут предприняты шаги по усилилению обороны стран-членов.

Состоялся саммит НАТО, где принято решение о том, что следует изолировать Россию и повлиять на нее с помощью санкций. В частности, путем отключения ряда российских банков от системы платежей SWIFT.

Будет расширено сотрудничество НАТО с Финляндией и Швецией — в части обмена военной информацией.

Эстония направит дополнительное вооружение, медицинские средства и сухие пайки в Украину. Эстония получила от Германии разрешение на отправку находящихся у нее на вооружении гаубиц в Украину. Детали отправки по соображениям безопасности оглашены не были.

На вопрос Delfi, много ли таких эстонцев, которые планируют отправиться защищать с оружием в руках Украину, был дан ответ, что такой информации у Минобороны нет, но сейчас ехать в Украину не стоит.

Что касается усиления присутствия НАТО в Эстонии, то в первую очередь речь идет о дополнительной боевой британской группе вместе с тяжелой техникой, которая прибудет в течение первой недели марта.

Обычно военизированная группа стран-союзников в Эстонии состояла из британского контингента, а также сменяющих друг друга французской и датской групп. Однако теперь на месте одновременно будут находиться и датчане, и французы.

На базе Эмари усилена группировка воздушных сил союзников.

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