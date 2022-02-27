"Изолировать Россию экономически, финансово и в воздухе". Европейские страны продолжают закрывать небо для российских самолетов

Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Швеция и Германия объявили о том, что закроют или планируют закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов из-за военной операции России на Украине.

”Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов”, — заявила в Twitter министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер, отметив, что такая мера будет более эффективной, если Европейский союз будет действовать ”как единое целое”.

Россию необходимо ”изолировать” экономически, финансово, а также в воздухе, заявил заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Гилкине. ”Я попросил закрыть воздушное пространство Бельгии для российских самолетов”, — написал он в Twitter.

”Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов”, — сообщил в Twitter министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, отметив, что Копенгаген будет настаивать на общеевропейском закрытии воздушного пространства для России.

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