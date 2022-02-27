Eesti Kontsert расторгает все договоры с российскими и белорусскими музыкантами

Eesti Kontsert расторгает все договоры, заключенные или находящиеся в процессе заключения с российскими и белорусскими исполнителями и музыкальными коллективами. Решение касается как собственной программы Eesti Kontsert, так и арендаторов наших концертных залов.

Это означает, что до конца сезона артисты с российским и белорусским гражданством не будут допущены к выступлениям в концертном зале ”Эстония”, в тартуском концертном зале ”Ванемуйне”, Пярнуском и Йыхвиском концертных домах. С Eesti Kontsert солидарны и сотрудники церкви Св. Иоанна/ Jaani kirik в Санкт-Петербурге, выступающие против войны и в поддержку Украины.

”Мы понимаем, что это решение может показаться несправедливым российским и белорусским музыкантам и культурной интеллигенции, поскольку культуру и политику традиционно разделяли. Но в сегодняшних военных условиях у нас не осталось выбора. Мы надеемся, что данное решение подтолкнет культурную интеллигенцию двух стран-агрессоров к тому, чтобы попытаться вразумить руководство своих стран и немедленно прекратить войну в Украине”, — заявила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.

Фонд Eesti Kontsert является крупнейшим и старейшим организатором концертов классической музыки в Эстонии, который управляет концертными залами в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви и Санкт-Петербурге.