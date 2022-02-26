ФОТО И ВИДЕО | ”Я здесь против войны”: что думают нарвитяне о военных действиях в Украине
Станислав:
- Я сегодня здесь, потому что еще в 2008 году в эфире ”Эхо Москвы” Валерия Ильинична Новодворская сказала, что Украина — следующая. Тогда никто не поверил. И я думаю, сейчас все понимают, что это было правдой. Поэтому я здесь против войны.
Я считаю, что это акт военной агрессии против независимого государства, которое хочет выстраивать демократию в своей стране. А Путин ненавидит демократию, поэтому он нападает на независимую республику.
- Что-то подобное может произойти с Эстонией?
- Я не хочу верить в это, но я думаю, что, если, не дай Боже, это закончится победой Путина, это будет проигрыш для России, он может пойти на страны Балтии.
Надежда:
- Я в гостях здесь у дочери, я из Петербурга. Я житель блокадного Ленинграда. И вчера я прочитала в интернете: 81-летняя блокадница вышла с плакатом, что прекратите войну ради Бога. Ее арестовали. Я очень боюсь за Украину. У меня там двоюродная сестра. Нет с ней никакого общения вот уже несколько лет. У меня даже слов нет всему этому безобразию, что творится в мире сейчас. Спасибо эстонцам, что вышли. Я не была уверена, что здесь много народу выйдет. А тут молодцы. И эстонцы начинают подниматься. Я рада за вас. У меня отец воевал на Пулковских высотах в начале войны. И вот он рассказывал, как десятиклассников, не умеющих ни оружие держать в руках, ни стрелять, как пушечное мясо гнали на фашистов. Вот так сейчас наш Путин. Вчера мне позвонили, пусть внук не приезжает в Россию, хватают молодежь.
Лариса, украинское землячество, Силламяэ:
- Наше общество работает 22 года. И на протяжении всего времени мы сохраняем культуру, проводим выставки, участвуем во всех фестивалях, у нас очень много есть друзей во всем мире, пытаемся показать многогранность нашей культуры, начиная от народных традиций и заканчивая промыслами, всем тем, что с этим связано.
- У вас есть связь с родственниками? Что рассказывают?
- Конечно. Страшно. В бомбоубежище. Многие учителя защищают школы. И если говорят, что какие-то города сдаются, то это неправда. Партизанская война идет и каждый защищает свой дом.
- Как вы полагаете, такая ситуация может случиться в Эстонии?
- Я думаю, мы не допустим. Слишком горькие уроки, которые уже есть, они многому научили.
Любовь:
- Поддерживаю Украину в этом конфликте и считаю, что агрессия России была совершенно бессмысленной и не служит ничему, кроме удовлетворения личных интересов Путина. И никак не отвечает интересам ни российских людей, ни украинских.
Рене:
- Я здесь, чтобы показать свою поддержку Украине и украинскому народу.
- Как вы считаете, как в дальнейшем будут относиться к русским из-за того, что сейчас произошло?
- Я думаю, на человеческом уровне особо ничего не поменяется. Не русский народ в этом виноват, а власть.
Алиса:
- Я здесь, потому что я из Украины, из Днепра. И хочу таким жестом поддержать своих родных и близких, которые остались на Украине, которые в страхе, тревоге. Да, у меня есть связь с ними. С семьей на данный момент все хорошо. А друзья, которые в Киеве, они очень переживают, так как там постоянно военные атаки происходят.
Юля (одна из инициаторов проведения митинга):
- Когда все случилось, очень сложно было оставаться в стороне. Хотелось сделать хоть что-то.
- Ты из Украины?
- Да. Сейчас там моя семья. Они находятся в Кривом Роге. Там более менее спокойно, но очень страшно, маленький ребенок и я не понимаю, как мир может так измениться за два дня…сильно.
- Как такие митинги могут помочь?
- Для меня это прежде всего акт солидарности и возможность быть со своими людьми, кто хочет разделить этот момент. Потому что сложно находиться одному. Я постоянно читаю новости, это вызывает большую тревожность. Поэтому для меня это прежде всего акт солидарности, чтобы быть вместе и проявлять свою поддержку. Я думаю, что когда есть война, то нет адекватности. Когда происходят военные действия, у человека проявляется много злости и агрессии, она находит разные выходы. Это здоровая психологическая реакция, не всегда приятная. И не всегда адекватная.
- Что ты можешь порекомендовать, как специалист, когда тревога накрывает? (Юлия практикует mindfulness — ред.)
- Очень важно сохранять контакт со своим телом. Опускать внимание в стопы, в тело, чувствовать его, чувствовать свое дыхание. Это единственное, что нас может успокаивать. Но я говорю с сестрой, она говорит, что сложно сохранять трезвый разум, потому что практически не спят. Ночью спать страшно. И это вызывает еще большее напряжение. Физиологически сложно трезвый разум сохранять.
- К чему сейчас звучат призывы на митинге?
- Мы не призываем к чему-то, кроме того, чтобы поддерживать друг друга, быть вместе, поддерживать Украину, информационно, может быть. Сейчас рассказывали, что организуют гуманитарную помощь. И быть вместе, сохранять мир, сохранять мир здесь в Нарве, в своих домах и в своих семьях.
Фоторепортаж с митинга в поддержку Украины в Нарве: