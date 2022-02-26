ФОТО И ВИДЕО | ”Я здесь против войны”: что думают нарвитяне о военных действиях в Украине

Станислав:

- Я сегодня здесь, потому что еще в 2008 году в эфире ”Эхо Москвы” Валерия Ильинична Новодворская сказала, что Украина — следующая. Тогда никто не поверил. И я думаю, сейчас все понимают, что это было правдой. Поэтому я здесь против войны.

Я считаю, что это акт военной агрессии против независимого государства, которое хочет выстраивать демократию в своей стране. А Путин ненавидит демократию, поэтому он нападает на независимую республику.

- Что-то подобное может произойти с Эстонией?

- Я не хочу верить в это, но я думаю, что, если, не дай Боже, это закончится победой Путина, это будет проигрыш для России, он может пойти на страны Балтии.

Надежда:

- Я в гостях здесь у дочери, я из Петербурга. Я житель блокадного Ленинграда. И вчера я прочитала в интернете: 81-летняя блокадница вышла с плакатом, что прекратите войну ради Бога. Ее арестовали. Я очень боюсь за Украину. У меня там двоюродная сестра. Нет с ней никакого общения вот уже несколько лет. У меня даже слов нет всему этому безобразию, что творится в мире сейчас. Спасибо эстонцам, что вышли. Я не была уверена, что здесь много народу выйдет. А тут молодцы. И эстонцы начинают подниматься. Я рада за вас. У меня отец воевал на Пулковских высотах в начале войны. И вот он рассказывал, как десятиклассников, не умеющих ни оружие держать в руках, ни стрелять, как пушечное мясо гнали на фашистов. Вот так сейчас наш Путин. Вчера мне позвонили, пусть внук не приезжает в Россию, хватают молодежь.



Лариса, украинское землячество, Силламяэ:

- Наше общество работает 22 года. И на протяжении всего времени мы сохраняем культуру, проводим выставки, участвуем во всех фестивалях, у нас очень много есть друзей во всем мире, пытаемся показать многогранность нашей культуры, начиная от народных традиций и заканчивая промыслами, всем тем, что с этим связано.

- У вас есть связь с родственниками? Что рассказывают?