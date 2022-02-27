R-Kiosk прекращают продажу и распространение товаров российского производства — в том числе печатную продукцию
Из-за военной агрессии России против Украины норвежский семейный бизнес Reitan прекратит продажу и распространение товаров российского и белорусского производства во всех балтийских компаниях. В Эстонии это решение касается R-Kiosk, сети кафе Caffeine и ассортимента компании Lehepunkt, которая занимается оптовым распространением печатной продукции.
По словам Тийи Ильвес, генерального директора R-Kiosk, как и многие другие предприятия, этим шагом компания хочет продемонстрировать поддержку украинскому народу. Это изменение приведет к прекращению продажи печатной продукции из России и Белоруссии. Русскоязычная пресса из других стран останется в продаже.
”Происходящее в Украине касается нас всех. По-разному, но одинаково глубоко. Наш мир больше не будет прежним. Сегодня мы должны принимать решения для того, чтобы сохранить мир единым в глобальном масштабе, и мы все должны сыграть в этом свою роль”, — добавила Ильвес.