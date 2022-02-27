R-Kiosk прекращают продажу и распространение товаров российского производства — в том числе печатную продукцию

По словам Тийи Ильвес , генерального директора R-Kiosk, как и многие другие предприятия, этим шагом компания хочет продемонстрировать поддержку украинскому народу. Это изменение приведет к прекращению продажи печатной продукции из России и Белоруссии . Русскоязычная пресса из других стран останется в продаже.

”Происходящее в Украине касается нас всех. По-разному, но одинаково глубоко. Наш мир больше не будет прежним. Сегодня мы должны принимать решения для того, чтобы сохранить мир единым в глобальном масштабе, и мы все должны сыграть в этом свою роль”, — добавила Ильвес.