Банковские карты могут превратиться в кусок пластика. Что произойдет, если Россию отключат от системы SWIFT

В России разработка системы, позволяющей, при необходимости, заменить SWIFT, началась в 2014 году. Тогда Банк России запустил Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) для кредитных организаций. Технология передачи данных очень похожа на SWIFT, но независима от европейской системы. К 2017 году СПФС стала востребованным способом передачи сообщения о транзакциях в любых валютах. Сейчас СПФС используют не только российские банки, но и белорусские, армянские и киргизские организации.

Отключение от системы SWIFT — популярная угроза западных политиков, направленная на оказание давления на страну. Так, под влиянием США , в 2018 году от системы отключили ряд иранских банков. SWIFT не работает и в КНДР . Чтобы исключить этот вариант международной зависимости, многие государства работают над собственными системами межбанковских платежей. В Китае аналог SWIFT был запущен еще в 2015 году.

По данным ТАСС , в апреле 2021 года через SWIFT прошло 700 миллионов сообщений о транзакциях. Количество пользователей во всех странах мира оценивается в 11 тысяч, а совокупная сумма переводов, обрабатываемых ежедневно, — 5−6 триллионов долларов.

Основу технологии составляют сообщения, состоящие из заголовка, текста и трейлера. Система поддерживает два типа сообщений: между пользователями и между пользователем и SWIFT. Сообщения агрегируются в региональном процессоре и перенаправляются в конкретный операционный центр для последующей обработки, где проводится копирование и шифрование содержания для хранения. Контрагент, которому предназначено сообщение, расшифровывает его и подтверждает выполнение указанных в нем условий. Таким же способом передаются выписки по корреспондентским счетам и расследования по неустановленным платежам.

SWIFT отличается от международных платежных систем Visa или MasterCard тем, что проводит только защищенный обмен данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами между банками. Система позволяет осуществлять международные переводы за несколько секунд, заменив аналогичные программы дистанционного банковского обслуживания.

SWIFT — это международная система передачи межбанковских платежей. Аббревиатура расшифровывается как Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, которое ответственно за функционирование системы. Она была основана в 1973 году при содействии 239 банков из 15 стран. СССР получил доступ к SWIFT только в 1989 году.

Система быстрых платежей, знакомая многим пользователям мобильных банковских приложений, также задумывалась как аналог SWIFT. Физические лица, в основном, используют именно СБП для взаиморасчетов, а через SWIFT расчеты по картам не проходят.

При потенциальном отключении России от системы SWIFT основной удар придется на организации, передающие через банки информацию о трансграничных платежах, которые будут идти дольше или пропадать. В Центробанке подтвердили, что Россия обладает всеми техническими возможностями перейти на СПФС, если отключение все-таки произойдет.

Девальвация рубля, неработающие карты и торговое эмбарго. Эксперты об отключении от SWIFT

Эксперты, опрошенные Hi-Tech, не разделяют оптимизма отечественных политиков и представителей ЦБ. Александра Базак, независимый финансовый советник, рассказывает, что отключение от SWIFT грозит тем, что нельзя будет проводить международные финансовые операции.

”Действительно, после санкций в 2014 году в России создали Систему передачи финансовых сообщений при Центробанке. Если бы нас отключили, банки потенциально могут перейти на нее. В этом случае перестали бы работать карточки международных платежных систем, в частности Visa и Mastercard. При массовом переходе на отечественные карты ”Мир”, без SWIFT, за границей расплатиться ею не получится”.

Эксперт предупреждает, что без SWIFT Россия, как государство, не сможет проводить расчеты, получать деньги за проданные нефть и газ, при том, что продажа сырья обеспечивает львиную долю в доходах бюджета. При этом Россия не только продает, но и покупает зарубежную продукцию: смартфоны, косметику, различные материалы. За все это российские компании тоже должны рассчитываться с помощью финансовых операций на международном уровне.