ФОТО | В Нарве прошла антивоенная акция "остановите войну"

Как сообщает репортер RusDelfi, возле посольства России и студенты, и пенсионеры. Все говорят о том, что нельзя решать конфликты военными действиями. Кто-то делится информацией от родственников в Украине, кто-то призывает отправлять информацию в Россию, чтобы все знали, что происходит на самом деле.