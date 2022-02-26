ФОТО | В Нарве прошла антивоенная акция "остановите войну"
В Нарве около 100 человек вышли на митинг против войны.
Как сообщает репортер RusDelfi, возле посольства России и студенты, и пенсионеры. Все говорят о том, что нельзя решать конфликты военными действиями. Кто-то делится информацией от родственников в Украине, кто-то призывает отправлять информацию в Россию, чтобы все знали, что происходит на самом деле.
Делятся контактами, чтобы собирать гуманитарную помощь для тех, кто сейчас в Украине. Звучат приглашения принимать участие в мастер-классах, посвященных украинской культуре. Основные призывы: нет войне, сохранять мир в душе, не допустить продолжения военных действий в Украине.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.