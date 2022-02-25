США вслед за Евросоюзом введут санкции против лично Владимира Путина

”Президент Байден провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. США присоединятся к решению европейских союзников и введут санкции в отношении президента [Владимира] Путина и министра иностранных дел России [Сергея] Лаврова, а также в отношении членов Совета безопасности. Я думаю, у нас будет больше подробностей по этому решению во второй половине дня (по времени восточного побережья США. — РБК)”, — сказала Псаки.

В пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о введении санкций против Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он отметил, что российский президент, а также президенты Сирии и Белоруссии Башар Асад и Александр Лукашенко — единственные главы государств, которые находятся в санкционных списках.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ”ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом”.

Ранее под санкции ЕС из-за ситуации на Украине попали министр обороны Сергей Шойгу, Захарова, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников. Помимо этого ограничения затронули ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк, банк ”Россия”. Кроме того, ограничительные меры приняли США и Канада.

Путин, говоря о западных санкциях заявлял, что их будут использовать в любом случае, а ”повод будет найден”. Целью ограничений он называл ”затормозить развитие России”.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заверял, что Россия подготовилась к санкциям Запада, включая отключение страны от международной межбанковской системы платежей SWIFT и ограничение долларовых транзакций. По его словам, они будут ”неприятными, но не смертельными”.

24 февраля Путин объявил о своем решении начать военную операцию на Украине. Он объяснил его самозащитой, а также ”демилитаризацией и денацификацией Украины”. При этом президент утверждает, что оккупация Украины не входит в планы Москвы.