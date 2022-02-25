Вице-мэр Таллинна Владимир Свет: мы начали готовиться к приему украинских беженцев
24 февраля 2022 года войдет в историю. И не в качестве 104-го Дня Независимости Эстонии, а в качестве даты начала военной агрессии России против Украины, пишет в социальных сетях вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
"Есть граница, после которой становятся бессмысленными политические дискуссии, исторические параллели и идеологические противостояния. Война должна прекратиться, народ Украины должен сам решать свою судьбу. Мои мысли со всеми, чьи близкие или кто сам находится в зоне конфликта.
И эта война не является делом лишь одной Украины. Она повлияет и на нас, в Таллинне и Эстонии. Поэтому уже сегодня мы начали готовиться к приёму украинских беженцев, чтобы обеспечить их крышей над головой и всем необходимым. Больше всего мы сейчас нуждаемся в трезвом рассудке, спокойствии и взаимной поддержке. Сил всем нам и особенно жителям Украины", - написал Свет.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.