Вице-мэр Таллинна Владимир Свет: мы начали готовиться к приему украинских беженцев

"Есть граница, после которой становятся бессмысленными политические дискуссии, исторические параллели и идеологические противостояния. Война должна прекратиться, народ Украины должен сам решать свою судьбу. Мои мысли со всеми, чьи близкие или кто сам находится в зоне конфликта.

И эта война не является делом лишь одной Украины. Она повлияет и на нас, в Таллинне и Эстонии. Поэтому уже сегодня мы начали готовиться к приёму украинских беженцев, чтобы обеспечить их крышей над головой и всем необходимым. Больше всего мы сейчас нуждаемся в трезвом рассудке, спокойствии и взаимной поддержке. Сил всем нам и особенно жителям Украины", - написал Свет.