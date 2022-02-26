Анетт Контавейт прошла в финал на турнире в Дохе

Анетт Контавейт подходит к финалу в Дохе на фоне победной серии из девяти матчей. Контавейт выиграла в полуфинале со счетом 6:1, 6:4 у Елены Остапенко, которая в мировом рейтинге занимает 13 место.

В финале Контавейт сыграет с представительницей Польши, Игой Свентек. Ига первый раз в сезоне будет играть в финале турнира WTA. Она дважды пробивалась в полуфиналы в Аделаиде и в Мельбурне, но не смогла пройти дальше.

Теннисистка из Польши в полуфинале выиграла у гречанки Марии Сакари (6:4, 6:3), которую Аннет обыграла в финале в Санкт-Петербурге. Контавейт уже встречалась со Свентек во время Открытого чемпионате США в 1/16 финала и проиграла тогда (1:2 по сетам).

В случае победы в Дохе, Анетт станет третьей ракеткой мира. В ее пользу говорит и тот факт, что она выиграла пять своих последних финалов на турнирах WTA.

Финальный поединок пройдет в субботу, начало встречи в 17.00 по эстонскому времени.