Tele2 открывает бесплатные звонки и СМС в Украину, а также услуги роуминга на ее территории
С 24 февраля звонки по обычному тарифу на мобильные и стационарные телефоны и СМС в Украину из сети Tele2 являются бесплатными. Кроме того, для клиентов с абонентским договором бесплатны услуги роуминга (интернет, звонки, СМС) на территории Украины. Бесплатно могут звонить и отправлять СМС в Украину и пользователи разговорных карт.
По словам директора по маркетингу Tele2 Инес Эстрин, на данный момент это самое малое, чем можно поддержать людей в свете происходящего в Украине: ”В эти трудные времена важно поддерживать связь с близкими, друзьями и деловыми партнерами, благополучие которых имеет огромное значение. Я считаю, что в свете только что прошедшего в Эстонии Дня независимости каждый из нас еще сильнее сопереживает Украине и ищет способ помочь”.
Бесплатные звонки и СМС в Украину доступны всем частным и бизнес-клиентам Tele2, а также владельцам разговорных карт. Изменение не распространяется на номера со специальным тарифом.
По предписанию Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), со вчерашнего дня приостановлено вещание телеканала TVC для клиентов Tele2, которые пользуются телеуслугой Go3. Телеканал удален из общего списка каналов. С сегодняшнего дня в ассортимент каналов всех телепакетов добавлены каналы BBC World News и Euronews.