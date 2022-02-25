Tele2 открывает бесплатные звонки и СМС в Украину, а также услуги роуминга на ее территории

По словам директора по маркетингу Tele2 Инес Эстрин, на данный момент это самое малое, чем можно поддержать людей в свете происходящего в Украине: ”В эти трудные времена важно поддерживать связь с близкими, друзьями и деловыми партнерами, благополучие которых имеет огромное значение. Я считаю, что в свете только что прошедшего в Эстонии Дня независимости каждый из нас еще сильнее сопереживает Украине и ищет способ помочь”.