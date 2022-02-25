Марко Михкельсон: Россия должна заплатить за все, что делала и делает сейчас

"Мирные люди погибают — во имя чего? Во имя каких-то немыслимых идей президента Путина, — говорит Михкельсон. — Хотя президентом, конечно, очень трудно уже назвать человека, который сейчас в реальном смысле ведет свою страну к военным преступлениям".

Михкельсон отметил, что происходящие сейчас в Украине события очень серьезно влияют на безопасность в мире вообще.

"Вопрос не в том, чтобы это остановить. Россия должна заплатить за всё, что делала и делает сейчас", — считает Михкельсон. По его словам, в этой ситуации полную ответственность за все последствия должна нести только одна сторона — Российская Федерация. "Относительно того, кто агрессор, кто несет полную ответственность за то, что происходит, нет никаких разногласий между странами Европейского Союза или странами НАТО".

Самое же важное сейчас, по мнению Михельсона, — помочь украинцам в борьбе за жизнь и свободу.

Полностью комментарий Марко Михкельсона на "Радио 4" слушайте по ссылке ниже: