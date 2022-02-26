НАТО укрепляет восточный фланг: в Эстонию перебрасывают дополнительные войска

Канцлер Сальм добавил, что подобное увеличение численности союзных войск также происходит или уже произошло в Латвии и Литве . "В Латвии расквартирован дополнительный батальон американцев, прибывших в рамках учений Sabre Strike . 22 вертолета "Апач”. Итальянцы говорили об отправлении в Латвию дополнительного контингента, Канада направит туда артиллерийский батальон и офицеров. Сегодня стало известно, что батальон США останется в Литве на длительный срок, немцы объявили о размещении еще 350 военнослужащих, они уже прибыли на место. Кроме того, воздушное пространство защищают размещенные в Литве четыре датских самолета”.

Кроме того, в Эстонии располагаются дополнительные воздушные силы союзников. "На сегодняшний день у нас здесь пять истребителей F-35 , они постоянно курсируют между странами Балтии и Польшей . Они были переданы под контроль Европейского командования США для защиты воздушного пространства стран Балтии и Польши. Британцы отправили нам четыре вертолета "Апач", — рассказал он.

"Французы, входящие в состав этого EFP (расширенного передового присутствия НАТО), решили не проводить ротацию, а оставить это подразделение здесь на более длительный срок. Датчане, которых сюда уже перевели, прибудут в течение нескольких недель", — сказал канцлер.

Обычно военизированная группа стран-союзников в Эстонии состояла из британского контингента, а также сменяющих друг друга французской и датской групп. Однако теперь, по словам Сальма, на месте одновременно будут находиться и датчане, и французы.

Канцлер отметил, что есть еще один важный аспект, который показывает, насколько британцы доверяют Силам обороны Эстонии. "Примечательно также, что военных передают в подчинение нашему командованию. На сегодняшний день командующий Силами обороны Эстонии командует и двумя британскими батальонами, что подтверждает исключительно высокий уровнень доверия".

"Прежде всего, несколько недель назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о развертывании здесь дополнительной боевой группы численностью около тысячи человек. Они будут здесь к концу следующей недели. Это чрезвычайно большой вклад", — сказал он.

После жестокого нападения России на Украину союзники Эстонии по НАТО объявили о новых шагах по укреплению обороны восточного фланга НАТО. Канцлер Сальм объяснил, что это значит в сравнении с масштабами прошлых операций союзников.

В ответ на начатое вчера полномасштабное наступление России на Украину Эстония, Латвия, Литва и Польша немедленно потребовали комментариев по Статье 4 Североатлантического договора. В результате НАТО объявил, что впервые "начнется развертывание оборонных планов" на восточном направлении. Delfi спросил Сальма, что это значит на самом деле.

"Это очень сложная работа, которую ежедневно выполняют военные. В широком смысле это означает, что НАТО начал операцию по коллективной обороне. Эта операция начинается с фазы устрашения — НАТО, используя войска, делает все возможное, чтобы никто даже не думал о нападении на НАТО, — пояснил канцлер Сальм. — Есть несколько важных компонентов. Во-первых, необходимо инициировать работу системы управления и контроля. То есть уполномочить командующего объединенными силами в Европе быстро перебрасывать, запрашивать войска и тому подобное", — кратко передал он суть запуска планов обороны.

Кроме того, Министерство обороны сегодня объявило о направлении дополнительной помощи украинским военным. Среди прочего, это боеприпасы: Украина уже получила вторую партию ракет Javelin, а также дополнительную партию боеприпасов для зенитных орудий. Наряду с боеприпасами, украинским силам обороны будут отправлены продовольственные наборы, медицинские препараты и личное снаряжение, например, каски.

Delfi спросил канцлера Министерства обороны, что случилось с разрешением на отправку старых немецких гаубиц в Украину, которое должна была дать Германия. Финляндия, где сейчас находятся эти гаубицы, известила, что готова отправить их в Украину в любой момент.

"Этого разрешения от Германии мы так и не дождались", — был вынужден признать Сальм сегодня, более чем через сутки после начала кошмарного наступления России на Украину.

Канцлер, однако, настроен оптимистично и отмечает, что большинство министерств обороны стран Европы сегодня рассматривают вопрос о том, как можно помочь Украине оружием. "Вся Европа говорит об отправке оружия в Украину, и если вы следите за международными СМИ, то из большинства стран поступают сообщения о том, как они поддерживают Украину. Я думаю, что сейчас во всех министерствах обороны Европы идет речь о том, что нужно отправить туда как можно больше оружия и сделать это нужно как можно скорее”.

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