ВИДЕО | Министр обороны Калле Лаанет: датское подразделение отправится в Эстонию в конце следующей недели

Сегодня утром министр Лаанет сказал, что не будет сообщать о том, какую помощь Эстония окажет Украине, до тех пор, пока на документе не появится его подпись. Однако он отметил, что в Эстонию прибудут датские войска. "Решение принято, союзники не раз демонстрировали и продолжают демонстрировать свою незыблемую поддержку. Мы ежедневно общаемся, занимаемся укреплением восточного региона НАТО", — сказал Лаанет.