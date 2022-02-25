ВИДЕО | Министр обороны Калле Лаанет: датское подразделение отправится в Эстонию в конце следующей недели
Министр обороны Калле Лаанет заверил, что в настоящее время никакой военной угрозы для Эстонии нет.
Сегодня утром министр Лаанет сказал, что не будет сообщать о том, какую помощь Эстония окажет Украине, до тех пор, пока на документе не появится его подпись. Однако он отметил, что в Эстонию прибудут датские войска. "Решение принято, союзники не раз демонстрировали и продолжают демонстрировать свою незыблемую поддержку. Мы ежедневно общаемся, занимаемся укреплением восточного региона НАТО", — сказал Лаанет.
"Смею утверждать, что на данный момент военной угрозы для Эстонии нет. Мы занимаемся своими повседневными делами", — добавил Лаанет.
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